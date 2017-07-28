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Михаил Грачев
Непыльное решение для пыльного города
Откуда в Петербурге пыль и как сократить ее количество.
фото: fishki.net
Во всем виноват ветер
Прямо сейчас над городом двигаются миллиарды мельчайших частиц пыли, окруженных водой в виде конденсата или очень мелкого льда. Все это мы романтично называем «облака». Облако, продолжая насыщаться влагой, становится все более плотным и превращается в тучу, которая, став слишком тяжелой, падает на Петербург дождем. С ливнями на город падает и пыль.

Вместе с пылью, родом из Петербурга, дворники выметают на обочину песчинки из Сахары, пепел из вулкана Сакурадзима и другую пыль из самых разнообразных мест планеты. Работы дворникам, кроме дождей, прибавляет и ветер, который гоняет пыль со всего света. Именно ветер назвал главным виновником пылевых бурь и заместитель главы администрации Петроградского района Валерий Сапожников, отчитываясь перед губернатором за плохое состояние улицы Красного Курсанта.
Самым пыльным городом в мире считается город Кагосима на острове Кюсю, расположенный рядом с тем самым вулканом Сакурадзима, который каждый год выбрасывает в атмосферу около 14 млн тонн пыли. Улицы Кагосимы всегда покрыты тоннами пепла и пыли.
Даже если вы никогда не были в Соединенных Штатах, то наверняка видели в кино, как бесстрашные американцы заходят с улицы домой и, не переодевая обувь, прыгают на кровать. Господин Сапожников, вероятно, принял это за художественное преувеличение или посчитал жителей США уж очень неопрятными. Отнюдь.
Вулкан Сакурадзима. Фото: thomas.ru
Ветер, может быть, и принимает непосредственное участие в бесконечном круговороте пыли, но основным ее поставщиком в городские джунгли является не пустыня Сахара, из которой по миру разлетается 150 млн тонн пыли ежегодно. Один из главных источников пыли в городе — любые участки грунта в пределах городской черты, из которых выветривается земля. Свой вклад в пылевой фонд города вносят и стирающаяся резина машин, и многочисленные строительные площадки, и выбросы промышленных предприятий, и сотни тысяч тонн песка с реагентами, высыпанных городскими коммунальщиками на зимние дороги.

Одним из основных источников пыли для Петербурга как раз являются газоны и открытые участки грунта. На большинстве из них уровень земли соответствует или даже выше уровня тротуара – а все должно быть с точностью до наоборот. Возвышающийся над грунтом поребрик выполняет роль естественной преграды и препятствует выветриванию почвы.
«Я никогда не думал, что мне придется писать о простых, понятных и очевидных вещах. Но, к сожалению, пришлось. Раздел, посвященный зимним загородным дорогам, я рекомендую прочесть всем, кто живет в России. Возможно, это поможет вам выжить. С уважением к нелегкому труду спасателей и врачей, спасающих наши жизни. С пожеланием реальных улучшений жизни людей» .

Дмитрий Гусев, инициатор общественного проекта «Делайте правильно!», пособие «Чистые дороги России. Снижение загрязнения городской среды»
Свое грязное дело делают и паркующиеся на газонах петербуржцы. В отсутствие необходимого количества парковочных мест, то есть без уверенного вмешательства властей, изменить ситуацию вряд ли удастся. Не добавляют оптимизма и цифры, приведенные Дмитрием Гусевым: только для того чтобы вывезти высыпанные за зиму 150 тыс. тонн песка – если вывозить по 500 тонн в день, как это делают коммунальщики в текущем июле, – потребуется 300 дней.
Фото: proved-partner.ru
У семи нянек дитя без глаза
Петербургские активисты приводят «грязную» статистику: по их замерам, на один квадратный метр городской улицы может приходиться от 0,8 до 1,5 кг пыли. Это, конечно, немного по сравнению с Омском, где результат доходит до 2,5 кг пыли на «квадрат», но до установленного норматива в 30 грамм на метр все же далеко.

Эти цифры не меняются из года в год, хотя жаловаться на отсутствие работ по уборке улиц не приходится. В среднем в июле каждый день вывозят по 500 тонн пыли, то есть примерно по 50 КамАЗов. Как отчитывается подведомственный комитету по благоустройству ГУДП «Центр», ответственный за уборку дорог и тротуаров, в июле в городе работает около 900 сотрудников и около сотни очистительных машин. Дворы и придомовое территории – зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ.

Правда складывается впечатление, что «контролеров» за качеством уборки гораздо больше, чем самих уборщиков. Во-первых, качество работ могут оценивать сами горожане. К слову, сегодня за передвижением уборочной техники можно следить онлайн. Во-вторых, каждый день после уборки проверяет ее качество и составляет соответствующие акты Центр комплексного благоустройства, подведомственный комитету по благоустройству. Регулярно проверяют уборку улично-дорожной сети и сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства администраций каждого района города. Но все они выполняют лишь «надзирательные функции» - все их замечания по уборке уходят в адрес комитета по благоустройству, который реально может наказать за пыльные и грязные улицы города. Невыполненные или выполненные не в полном объеме работы комитет не принимает и не оплачивает.
«Раньше я жила в небольшом городе в Сибири и, когда переехала в Питер, была приятно удивлена чистотой этого города. Конечно, здесь мне встречались неубранные участки улиц, но это было не так заметно до поездки в Европу. Например, в Австрии я не встретила ни одной пылинки (и это без преувеличения!). По сравнению с Веной, например, в Питере очень грязно. Там, в Вене, у меня было впечатление, будто за каждым человеком ходит невидимый уборщик и подметает каждую соринку. Хотя, не во всей Европе чисто. В общем, Питер по уровню чистоты стоит где-то между Веной и Прагой. Но мне кажется, что там просто другая погода! Ну по крайней мере, там, где я была, уж точно. Не знаю, может, в Лондоне так же грязновато».

Ольга Кеменчижиди
путешественница из Петербурга
Фото: greenword.ru
Реальность против экспериментов
Активисты проекта «Делайте правильно!» провели эксперимент: измерили уровень пыли на шести городских территориях. На половине были правильно оборудованные участки газона, где поребрик возвышается над грунтом, в остальных ситуация была обратной. На «правильных» тротуарах — сквер на углу Чкаловского проспекта и Большой Зелениной улицы, сквер на Большой Зелениной между домами 17 и 19 и сквер между переулками Красного Курсанта и Музыкантским — вес пыли составил 22,3 грамма.

На «неправильных» — пешеходная дорожка к станции метро «Чкаловская», тротуар по стороне Красного Курсанта и тротуар по стороне Малого проспекта П.С. — средний результат оказался равен 47 граммам.

Далекая от идеала конструкция дорожной инфраструктуры не единственная причина эмиграции пыли на городское пространство, но сократить ее количество в два раза можно, всего лишь опустив уровень грунта. Вместо этого каждой весной дорожники, наоборот, высыпают грунт на газоны.
«Проблема в коррупции. Насыпать 100 тыс. кубометров грунта летом на газоны – выгодно, освоение бюджета для отчета перед губернатором и прибыль по торговой операции. Насыпать 150 тыс. тонн песка зимой – выгодно, по той же причине. Делать плохие дороги, с которых не утекает вода, - выгодно, потому что они быстрее разрушаются и их надо ремонтировать. Загромождать тротуары и менять механизированную уборку на ручную – очень выгодно. Проект наведения чистоты на дорогах Петербурга может экономить бюджету свыше одного млрд рублей в год и сократить 14 чиновников из 15 в системе коммунальной уборки города. Если нет грязи, то не нужны чиновники, которые отвечают за ее уборку. Поэтому чиновники делают так, чтобы грязи стало больше, а чиновники нужнее».

Дмитрий Гусев
создатель проекта «Делайте правильно!»
Фото: "Делайте правильно!"
В комитете по благоустройству, скрипя зубами, согласились с тем, что газон не должен нависать над тротуаром и этой весной срезали около ста тыс. квадратных метров нависшего над поребриком газона.

«Мы считаем исследования активистов некорректными. А главное, чего лично я не понимаю: для чего они делаются? Что доказывают? Что весной, после зимних морозов, на улице есть песок? Этого никто не отрицает. И мы говорим, что убрать его сразу со всех улиц невозможно. Чтобы все выскрести и отмыть, нужно время. Чтобы понять - наша это прихоть или объективная реальность, можно зайти на сайты Хельсинки, Риги, Таллина. Сколько времени там берут на очистку улиц после зимы? — задается вопросом сотрудник пресс-службы комитета по благоустройству Ольга Гнездилова. — Логично искать какие-то параллели с северными мегаполисами, а не другими странами. Реальные меры, о которых говорили экологи и общественники на заседаниях городского штаба по благоустройству, круглых столах, – начинать уборку как можно раньше, бороться с нависающими газонами, мыть тротуары, используя специальные шампуни и т.д. – мы предпринимаем второй, а то и третий год подряд. Очевидно, что это приводит к положительным изменениям: этой весной, несмотря на все погодные сложности, ни разу не было превышено предельно допустимое содержание пыли в воздухе. Для сравнения: в 2015 году автоматизированными станциями такое фиксировалось 44 раза. Мы готовы работать над конкретными программами, обсуждать предложения и идеи, которые помогут нам сделать работу еще качественнее, и дальше. Это было бы продуктивнее и полезнее, чем в 101-й раз объяснять, почему подметание одного «квадрата» не позволяет сделать выводов об уборке 58 млн квадратных метров дорог и тротуаров».

Что касается изменения конструкций тротуаров и дорог, сотрудники пресс-службы заметили, у ведомства нет средств для столь масштабных изменений. Гусев уверен, что такой проект можно было бы осуществить без дополнительных расходов, в рамках существующих программ ремонта, реконструкции или нового строительства. По подсчетам активистов, в 2012 году только замена ручного труда механизированным позволила бы сэкономить свыше 1 млрд рублей. При этом было бы достаточно и не самого влиятельного чиновника, чтобы инициировать старт проекта изменений конструкции тротуара и дорог. Принцип профилактики и предиктивных мер — вот чего явно не хватает системе городской уборки.
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