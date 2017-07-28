Непыльное решение для пыльного города

Петербургские активисты приводят «грязную» статистику: по их замерам, на один квадратный метр городской улицы может приходиться от 0,8 до 1,5 кг пыли. Это, конечно, немного по сравнению с Омском, где результат доходит до 2,5 кг пыли на «квадрат», но до установленного норматива в 30 грамм на метр все же далеко.
Эти цифры не меняются из года в год, хотя жаловаться на отсутствие работ по уборке улиц не приходится. В среднем в июле каждый день вывозят по 500 тонн пыли, то есть примерно по 50 КамАЗов. Как отчитывается подведомственный комитету по благоустройству ГУДП «Центр», ответственный за уборку дорог и тротуаров, в июле в городе работает около 900 сотрудников и около сотни очистительных машин. Дворы и придомовое территории – зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ.
Правда складывается впечатление, что «контролеров» за качеством уборки гораздо больше, чем самих уборщиков. Во-первых, качество работ могут оценивать сами горожане. К слову, сегодня за передвижением уборочной техники можно следить онлайн
. Во-вторых, каждый день после уборки проверяет ее качество и составляет соответствующие акты Центр комплексного благоустройства, подведомственный комитету по благоустройству. Регулярно проверяют уборку улично-дорожной сети и сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства администраций каждого района города. Но все они выполняют лишь «надзирательные функции» - все их замечания по уборке уходят в адрес комитета по благоустройству, который реально может наказать за пыльные и грязные улицы города. Невыполненные или выполненные не в полном объеме работы комитет не принимает и не оплачивает.