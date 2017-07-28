Непыльное решение для пыльного города

В комитете по благоустройству, скрипя зубами, согласились с тем, что газон не должен нависать над тротуаром и этой весной срезали около ста тыс. квадратных метров нависшего над поребриком газона.



«Мы считаем исследования активистов некорректными. А главное, чего лично я не понимаю: для чего они делаются? Что доказывают? Что весной, после зимних морозов, на улице есть песок? Этого никто не отрицает. И мы говорим, что убрать его сразу со всех улиц невозможно. Чтобы все выскрести и отмыть, нужно время. Чтобы понять - наша это прихоть или объективная реальность, можно зайти на сайты Хельсинки, Риги, Таллина. Сколько времени там берут на очистку улиц после зимы? — задается вопросом сотрудник пресс-службы комитета по благоустройству Ольга Гнездилова. — Логично искать какие-то параллели с северными мегаполисами, а не другими странами. Реальные меры, о которых говорили экологи и общественники на заседаниях городского штаба по благоустройству, круглых столах, – начинать уборку как можно раньше, бороться с нависающими газонами, мыть тротуары, используя специальные шампуни и т.д. – мы предпринимаем второй, а то и третий год подряд. Очевидно, что это приводит к положительным изменениям: этой весной, несмотря на все погодные сложности, ни разу не было превышено предельно допустимое содержание пыли в воздухе. Для сравнения: в 2015 году автоматизированными станциями такое фиксировалось 44 раза. Мы готовы работать над конкретными программами, обсуждать предложения и идеи, которые помогут нам сделать работу еще качественнее, и дальше. Это было бы продуктивнее и полезнее, чем в 101-й раз объяснять, почему подметание одного «квадрата» не позволяет сделать выводов об уборке 58 млн квадратных метров дорог и тротуаров».



Что касается изменения конструкций тротуаров и дорог, сотрудники пресс-службы заметили, у ведомства нет средств для столь масштабных изменений. Гусев уверен, что такой проект можно было бы осуществить без дополнительных расходов, в рамках существующих программ ремонта, реконструкции или нового строительства. По подсчетам активистов, в 2012 году только замена ручного труда механизированным позволила бы сэкономить свыше 1 млрд рублей. При этом было бы достаточно и не самого влиятельного чиновника, чтобы инициировать старт проекта изменений конструкции тротуара и дорог. Принцип профилактики и предиктивных мер — вот чего явно не хватает системе городской уборки.

