Индийский или чикагский: где попробовать самые необычные хот-доги в Петербурге

The Telegraph Pub
Здесь можно не только выпить кружку отличного пива, но и перекусить - в этом вам поможет легендарный гигантский хот-дог с оксфордскими колбасками и картофелем фри.
Хот-дог из "Телеграфа" - вовсе не американская классика, а импровизация на тему сандвича с сосиской или колбаской, привезенной немецким иммигрантом в США. Осторожно, местный хот-дог очень сытный!
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Где: улица Рубинштейна, 3
Когда: с понедельника по четверг с 12:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 06:00, в воскресенье с 12:00 до 01:00
Сколько: средний чек 1000 рублей
Фото: rutube.ru
Hot Doggy Dog
Заказывать пиццу на дом для большинства стало привычным делом, а вот доставка хот-догов даже для петербуржцев пока еще в новинку. Hot Doggy Dog готовы привезти вам любую из 15 оригинальных "сосисок" по авторским рецептам.
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Например, в меню баффало-дог с мраморной говядиной в вустерширском соусе с приправой из помидоров и сельдерея за 410 рублей, утренний брекфаст дог с омлетом и большой говяжьей сосиской за 260 рублей и греческий хот-дог, куда входят оливки и козий сыр под маринадом (250 рублей). В меню также индийский, чикагский, вегетарианский и даже хот-дог "Сердечный приступ".
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Где: доставка
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Сколько: средний чек 300 рублей
Фото: vk.com/hot_dog_delivery
Pedro & Gomez у Ларисы
Интересный ресторан с уличной едой, в меню которого вкусности из разных стран мира - от Мексики до Азии. В печи на древесных углях готовят рыбу, мясо, овощи, выпекают домашний хлеб и лепешки.
Хот-доги здесь довольно необычные: вместо традиционной сосиски в булочку заворачивают рыбное филе, а приправляют ее тонко нарезанной капустой и хрустящим луком.
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Где: улица Рубинштейна, 29
Когда: с понедельника по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00, в воскресенье с 12:00 до 24:00
Сколько: средний чек 600 рублей
Фото: Instagram / @spb_poidem, @a_onegin
Doggy Dog
Как утверждают владельцы бара, в Doggy Dog самые горячие хот-доги в Петербурге, так что будьте осторожны! Также в баре предлагают необычное "хот-договое" меню.
Здесь можно заказать мексиканский хот-дог с говяжьей сосиской, мультизлаковой булочкой и соусом ранч, кимчи хот-дог, куда входит сосиска из говядины, булочка с чернилами каракатицы, капуста и огурец "Кимчи", а заправляется он сладким соусом чили, или "Русский" - с сарделькой из свинины и солеными огурцами. Стоимость всех хот-догов - до 220 рублей.
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Где: улица Восстания, 10/51
Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00
Сколько: средний чек 300 рублей
Фото: vk.com/hot_dog_spb
Street Food Bar №1
На Университетской набережной находится спорт-бар, где кроме бургеров с цветными булочками и домашних сэндвичей также подают сочные хот-доги. Владельцы утверждают, что внутри - натуральные сосиски ручной выделки.
В меню найдется куриный дог с хрустящим салатом, оливками и горчичной заправкой стоимостью 300 рублей, биф хот-дог с телячьей пряной сосиской на мягкой пряной булке за 350 и деревенский - с картофельным пюре, квашеной капустой и краковской колбаской - 300 рублей.
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Где: Университетская набережная, 25
Когда: ежедневно с 08:00 до 24:00
Сколько: средний чек 1000 рублей