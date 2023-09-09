В Петербурге эвакуировали больше 6 тысяч жителей из-за сообщений о взрыве

В Санкт-Петербурге больше шести тысяч жителей оказались на улице после того, как неизвестные отправили сведения о минировании почти 700 объектов образования Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 8 августа, в полицию поступило сообщение о том, что на электронную почту различных учреждений поступило десять сообщений о минировании 685 объектов, из которых 683 — образования.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали 6047 человек из 47 объектов образования. В остальных зданиях эвакуация не проводилась по решению администрации. Взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе Петербурга спасатели тушили квартирный пожар. В результате инцидента из здания эвакуировали 11 человек.