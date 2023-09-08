Петербургским родителям рассказали, как обсуждать с детьми интимные темы

В Петербурге многие родители сталкиваются с проблемами во время обсуждение интимных тем с детьми. В связи с этим психолог Ярослав Лонский рассказал, как вести себя родителям в такие моменты.

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Лонский рассказал, что взрослым не стоит смущаться или выражать недовольство, когда дети задают им вопросы на интимные темы. По его словам, лучше не отвечать заранее, а подготовиться и создать условия для разговора, сообщает МК в Новгороде.

Эксперт заявил, что следует объяснять ребенку все напрямую, без иносказательных выражений. По его словам, ребенок уже частично осведомлен об обсуждаемой теме. По его словам, задавая вопрос родителю, ребенок хочет узнать правду от человека, которому доверяет.

Отмечается, что родителям не следует заводить разговор на интимные темы, если ребенок не интересуется этими вопросами.