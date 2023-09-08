В Петербурге скандинавский антициклон принесет облачная погоду с дождями

В Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Утром местами в регионе возможны небольшие дожди, будет облачно с прояснениями.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В пятницу, 8 сентября, в культурной столице постепенно усиливается влияние гребня скандинавского антициклона. Жителей города ожидает облачная с прояснениями погода, утром местами пройдут небольшие дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что температура воздуха поднимется до +18…+20 градусов. В Ленобласти местами потеплеет до +21 градуса.

В субботу, 9 сентября, без осадков и +19…+21 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в четверг на территории Петербурга температурные показатели были достаточно близки к климатической норме. Город оказался на периферии антициклона.