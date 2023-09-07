Северная столица 7 сентября оказалась на периферии антициклона

В четверг на территории Петербурга температурные показатели будут достаточно близки к климатической норме. Город оказался на периферии антициклона.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 7 сентября петербуржцев ждет переменная облачность, но дождей при этом не предвидится. На синоптическую ситуацию будет влиять восточная периферия антициклона, в связи с чем температурные показатели будут близки к климатической норме.

За день в городе может потеплеть до +19 градусов, по области показатели будут меняться от +15 до +20 градусов. Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление упадет до 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу на территории региона снова без осадков и тепло.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителей Ленобласти предупредили о скорых заморозках.