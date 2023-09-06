Петербургский синоптик предупредил жителей Ленобласти о ночных заморозках

В Санкт-Петербурге по-прежнему тепло, но в отдельные дни прогнозируется значительное похолодание. В частности, ситуация с температурами изменится в Ленобласти.

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В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что атмосферный фронт покинул территорию Северной столицы, однако на востоке Ленинградской области 6 сентября местами сохраняются кратковременные дожди. В городе же минувшей ночью выпало всего от 0,5 до 2 мм осадков, но в тоже время к региону подобрался холодный воздух.

По словам Колесова, в ближайшие две-три ночи под Петербургом будут очень низкие ночные температуры. Так, 8 и 9 числа на востоке области температура воздуха опустится до +7, а где-то и до +2 градусов. Исключением станут прибрежные к Финскому заливу и Ладоге районы.

Более того, в четверг и пятницу появляется угроза заморозков на востоке Ленобласти, заметил синоптик. Однако они будут несильные и только к середине ночи.

При этом местных жителей успокоили: холодно будет только ночью, а днем все отлично, солнечно и сухо. С пятницы специалисты обещают прогрев воздуха до +20 градусов и выше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночь 1 сентября в 2023 году побила все температурные рекорды и стала самой теплой для горожан.