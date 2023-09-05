Ночь 1 сентября побила все температурные рекорды в Петербурге

Ночная температура 1 сентября в этом году побила все рекорды за всю историю метеонаблюдений в Северной столице. Согласно замерам, она достигла чуть выше +18 градусов по цельсию.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Ночью 1 сентября температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла рекордной отметки за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха ночью смогла достигнуть +18.6 градуса по цельсию.

Прошлый температурный рекорд был установлен в 1963 году, и тогда ночью 1 сентября температура воздуха составила +17,7 градуса. История метеонаблюдений ведется в городе на Неве с 1881 года, сообщил Московский комсомолец в Питере.

Также ночь первого сентября стала еще и самой теплой за все прошедшие дни месяца. Отмечается, что в прошлом году дневная температура 1 сентября была самой низкой и составила всего +9,7 градуса тепла на улице.