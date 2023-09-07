В Петербурге впервые знаком перегородили дорогу электросамокатчикам

Накануне в городе на Неве установили первые дорожные знаки, которые ограничивают движение граждан на электросамокатах. Запрет распространяется на любые средства индивидуальной мобильности и затрагивает всю Адмиралтейскую набережную.

Фото: Neva.Today

О появлении новых дорожных знаков «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» рассказала Neva.Today. Отмечается, что в установке объектов принял участие заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Известно, что в общей сложности появится 15 дорожных знаков, которые протянутся от Сенатской площади и до Дворцового проезда. По словам Ваньчкова, этот участок для установки выбрали первым, так как он является «местом притяжения туристов», в частности летом. Именно здесь «было просто необходимо» обозначить запрет для самокатчиков ради их безопасности, а также здоровья граждан. Ваньчков заметил, что власти также рассматривают возможность появления знаков и на Дворцовой набережной.

В случае проезда по запрещающей зоне самокатчики будут привлечены к административной ответственности и заплатят штраф в размере 500 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутаты Северной столицы хотели ввести новые ограничения для электросамокатов.