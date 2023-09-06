В Петербурге решили, кто будет отслеживать состояние аттракционов

Петербургские власти утвердили порядок регионального госнадзора за местными аттракционами. Стало известно, кто будет отслеживать их эксплуатацию.

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Соответствующее постановление было подписано в Смольном. Все изменения, касающиеся городских аттракционов, были приняты в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Нововведения направлены на отслеживание соблюдения технических регламентов, а также прочих требований, на которые должны обращать внимание владельцы каруселей и горок.

Предполагается, что благодаря новому постановлению, уровень безопасности повысится, а посетители будут защищены от несчастных случаев. В случае нарушений специалисты применят меры административного воздействия к владельцам оборудования.

Следить за надлежащим исполнением обязанностей и состоянием оборудования будет Государственная техническая инспекция Петербурга. Примечательно, что постановление дополняет закон «О предмете регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Санкт-Петербурга».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве определили коэффициент индексации на 2024 год.