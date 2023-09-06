В Петербурге определились с коэффициентом индексации на 2024 год

Стало известно, каким образом в Петербурге будут индексироваться все выплаты в следующем году. Соответствующее постановление утвердили петербургские власти.

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Так, согласно принятому в Смольном документу, коэффициент индексации на 2024 год составит 1,0495. В частности, изменения коснутся выплат в качестве социальной поддержки, а также компенсации расходов на оплату интернета общественным объединениям ветеранов войны и труда.

Кроме того, индексации подлежат суммы, которые направят узникам фашистских концлагерей, инвалидам и жертвам политрепрессий. Еще одна группа, для которой актуальны изменения, — это люди, получающие ежемесячные денежные выплаты по договору пожизненной ренты.

Также коэффициент отразится на размере финансирования расходов, которые связаны с оплатой услуг по оказанию бесплатной юридической помощи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице пересмотрели прожиточный минимум на 2024 год.