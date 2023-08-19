В Санкт-Петербурге пересмотрели прожиточный минимум на 2024 год

В следующем году прожиточный минимум для жителей Северной столицы увеличился еще примерно на 100 рублей от первоначально озвученной суммы.

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Теперь прожиточный минимум в Петербурге на 2024 год составляет 16,3 тысячи рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Смольного.

При этом минимум для трудоспособных теперь достигает 17,7 тысячи рублей, а для пенсионеров — 14 тысяч рублей. Есть такой показатель и на детей, в следующем году он составит 15,8 тысячи рублей.

Известно, что измененмия вступят в силу с января 2024 года. Напомним, что сейчас прожиточный минимум в городе на Неве достигает 15 094 рублей. После повышение сумма увеличится больше чем на тысячу рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что минимальный уровень дохода в Северной столице на 2024 год должен был установиться на отметке в 16 197 рублей.