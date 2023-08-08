Жителям Петербурга рассказали о сумме прожиточного минимума в 2024 году

Минимальный уровень дохода в Санкт-Петербурге увеличится до 16 197 рублей в 2024 году. Данный показатель вырастет на 1 тыс. рублей.

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На сегодняшний день прожиточный минимум в Северной столице составляет 15 094 рублей. Однако со следующего года он повысится. Для трудоспособного населения города показатель составит 17 655 вместо 16 452 рублей. Для пенсионеров – 13 929 руб. вместо 12 981 руб. Для детей – 15 711 руб. вместо 14 641 руб., свидетельствуют опубликованные на сайте Смольного данные проекта постановления.

Посредством суммы прожиточного минимума в регионах меняются и размеры социальных пособий. До этого минимальный уровень дохода в Петербурге был увеличен на 600 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о риске нехватки лекарств для петербуржцев с ВИЧ. Чтобы не допустить дефицита, власти города пытаются найти необходимую сумму для закупки препаратов из бюджета.