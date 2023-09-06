В 2023 году петербуржцы стали самыми щедрыми благотворителями

Жители города на Неве стали заметно больше тратиться на благотворительность. Во втором квартале текущего года показатель увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Так, петербуржцы стали самыми щедрыми россиянами. Оказалось, что средняя сумма пожертвований в Северной столице за второй квартал увеличилась сразу на 6% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Патрульный Петербурга».

Получается, что оборот платежей подскочил на 42%, а само число пожертвований стало больше на 33%.

Щедростью отличились также москвичи и жители Подмосковья. Показатели платежей и пожертвований у граждан вырос на 16% и 10% соответственно. Замыкает рейтинг Краснодарский край, где общий объем благотворительных платежей стал больше на 27%, а пожертвований — на 33%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области объем инвестиций за год вырос на 11%.