В Ленобласти объем инвестиций за год вырос на 11%

В Ленинградской области объем инвестиций за первую половину 2023 года составил 255 миллиардов рублей. Этот показатель оказался на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В Ленобласти за первые шесть месяцев текущего года объем инвестиций превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 11% — до 255 миллиардов рублей, сообщает МК в Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, что основной рост инвестиций обеспечивает обрабатывающая промышленность, логистические и инфраструктурные проекты. По его словам, проекты находятся в активной стадии строительства.

Напомним, что объем инвестиций в основной капитал Северной столицы увеличился на 11,8 процента за первое полугодие 2023 года. На данный момент он составил более 383 миллиардов рублей.