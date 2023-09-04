Продажи «АвтоВАЗа» увеличились в 1.8 раза в августе

«АвтоВАЗ» смог продать в августе в 1,8 раза больше автомобилей, в сравнении с июлем 2023 года. Всего за месяц смогли продать более 33,3 тысячи автомобилей.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Продажи российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» выросли в 1,8 раз по итогам августа. Отмечается, что продажи производителя показывают положительную динамику на протяжении всего 2023 года, а общие продажи предприятия выросли в 2 раза и составили 206 321 автомобиль, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Кроме того, в августе 2023 года официальные дилеры Lada в России смогли продать 33 325 коммерческих и пассажирских автомобилей. Это стало рекордом не только в 2023 году, но и максимумом с июля 2021 года.

Автопроизводитель не собирается останавливаться и подтвердил свои планы на текущий год. Сейчас предприятие намерено к концу 2023 года произвести более 400 тысяч транспортных средств.