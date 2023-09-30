Фудмолл Vokzal 1853 к концу 2023 года пополнится еще семью новыми корнерами

В фудмолле Vokzal 1853 появятся еще около 5-7 новых резидентов, а к концу 2024 года здание планируют задействовать полностью.

Фото: Санкт-Петербург.ру /Соня Кроневальд

Напомним, что фуд-корт Vokzal 1853 расположен на территории бывшего Варшавского вокзала, он открылся в конце 2022 года. Сейчас на втором этаже здания используется только 30% всего пространства. Тем не менее, к концу следующего года все пустующие места будут заняты новыми резидентами, сообщает АБН. Первый же этаж эксплуатируется полностью.

Отмечается, что оставшееся место Vokzal 1853 займут детские развлекательные объекты. Сейчас в фудмолле посетителей готовы принять больше 90 корнеров 75 компаний, при этом на территории здания расположены четыре тысячи посадочных мест, концертная площадка и парковка.

Примечательно, что в прошлом году площадь фуд-холлов Петербурга увеличилась в 2,8 раза, при этом 60% роста пришлось на Vokzal 1853.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала года в центре Северной столицы открылось больше 120 новых кафе и ресторанов.