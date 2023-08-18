С начала года в центре Петербурга открылось больше 120 новых кафе и ресторанов

В Санкт-петербурге за первые полгода на центральных улицах распахнули двери для посетителей больше 120 заведений общественного питания. Больше всего новых точек замечено на Невском проспекте и на улице Рубинштейна.

Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Так, за текущий год в городе на Неве заработали 125 новых кафе и ресторанов. Примечательно, что почти все заведения общественного питания разместились в центральных районах.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», на Невском проспекте заработали 13 новых точек, а улицы Рубинштейна и Некрасова пополнились на 12 заведений каждая.

Рост доли ресторанов и кафе на Рубинштейна за полгода составила около 80%, подытожили аналитики. Отмечается, что такой показатель остается стабильным уже на протяжении четырех лет.

А вот на улице Некрасова доля новых точек общепита перескочила порог в 50%. С 2021 здесь постоянно открывается все больше ресторанов и кафе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Ленобласти стали тратить больше денег на общепит.