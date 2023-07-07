Жители Ленобласти стали больше тратиться на общепит

В Ленобласти за пять месяцев 2023 года в заведениях общепита и на рынках жители оставили около 135 миллиардов рублей. Это больше чем в прошлом году.

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Жители Ленобласти стали больше оставлять денег в продовольственных магазинах и в заведениях общепита. Об этом сообщает ALLNW.

Так, с января по май 2023 года ленинградцы оставили на рынках около 125 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это больше почти на 7%. А в кафе, столовых и других подобных заведениях люди потратили больше на 12,4% — всего около 10 миллиардов.

Возможно, это связано в том числе и с изменениями цен на продукты. По данным службы статистики Санкт-Петербурга и Ленобласти, за май свекла стала дороже на 18,1%. А репчатый лук поднялся в цене на 12,6%. Но куда заметнее увеличилась стоимость моркови на 27,8%.

Однако, в целом плодоовощная продукция за май даже подешевела — на 3,3%. Скорее всего на это повлияли бананы, апельсины и помидоры. Их цена стала ниже на 6,4%, 2,8% и 18% соответственно.

Также подешевели мороженое, мед и молоко. А вот стоимость сахара увеличилась на 3,7%.