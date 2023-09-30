Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра до 16 м/с в первый день октября

В Санкт-Петербурге с приходом октября ожидается ухудшение погодных условий. В воскресенье скорость ветра превысит 15 м/с.

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Жителей города на Неве предупредили о возможных неудобствах из-за непогоды 1 октября. В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили, что в воскресенье местами на территории региона скорость ветра увеличится до 16 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам необходимо проявить повышенную осторожность на дорогах, избегать шатких конструкций, баннеров и сухих деревьев. Также лучше убрать с балкона ценные вещи.

В течение дня 1 октября будет облачно с прояснениями, возможны дожди. Температура воздуха опустится до +16 градусов. Атмосферное давление днем слабо повысится.

Напомним, что скорость ветра принято измерять по двенадцатибалльной шкале Бофорта. Порывы в пределах 13,9—17,1 характеризуют крепкий ветер, а отметки выше 20,8 считаются штормом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что холодный атмосферный фронт с дождями сбил летние температуры в Северной столице к выходным.