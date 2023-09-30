Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра до 16 м/с в первый день октября
В Санкт-Петербурге с приходом октября ожидается ухудшение погодных условий. В воскресенье скорость ветра превысит 15 м/с.
Жителей города на Неве предупредили о возможных неудобствах из-за непогоды 1 октября. В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщили, что в воскресенье местами на территории региона скорость ветра увеличится до 16 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам необходимо проявить повышенную осторожность на дорогах, избегать шатких конструкций, баннеров и сухих деревьев. Также лучше убрать с балкона ценные вещи.
В течение дня 1 октября будет облачно с прояснениями, возможны дожди. Температура воздуха опустится до +16 градусов. Атмосферное давление днем слабо повысится.
Напомним, что скорость ветра принято измерять по двенадцатибалльной шкале Бофорта. Порывы в пределах 13,9—17,1 характеризуют крепкий ветер, а отметки выше 20,8 считаются штормом.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что холодный атмосферный фронт с дождями сбил летние температуры в Северной столице к выходным.