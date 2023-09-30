Холодный атмосферный фронт с дождями сбил летние температуры в Петербурге к выходным

Город на Неве к выходным оказался в полосе холодного атмосферного фронта. Столбик термометра уже вряд ли поднимется выше +20 градусов в этом году.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 30 сентября Петербург накрыла облачная гряда холодного атмосферного фронта. Он смещается на восток, потянув за собой дожди, облачность и ветер.

Дневной прогрев на территории региона постепенно ограничивается. Так, в субботу ожидается примерно от +17 до +19 градусов, по области столбик термометра с натяжкой дорастет до +20 градусов, но где-то похолодает до +15 градусов. Таким образом, 30 сентября может стать переходным днем между летним теплом и осенним холодом.

Ветер при этом ожидается юго-западный, местами его порывы достигнут 10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье снова пройдут дожди и похолодает до +16, а в некоторых районах и до +14 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с октября в Северной столице начнется серьезное похолодание. В свои права постепенно вступает настоящая осень.