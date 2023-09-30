На проспекте Ленина пенсионерка в сердцах проткнула ножом живот супруга

В Красносельском районе бытовая ссора закончилась ножевым ранением одного из ее участников. Пожилая женщина была задержана за то, что воткнула нож в живот мужа.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 29 сентября экстренные службы получили сообщение, что в квартире на проспекте Ленина серьезное ранение. На месте происшествия обнаружили пострадавшего 60-летнего пенсионера.

В той же квартире находилась 64-летняя петербурженка, которую задержали в качестве подозреваемой. По версии правоохранителей, женщина распивала спиртное вместе с супругом, но застолье кончилось ссорой. В результате гражданка нанесла мужу удар ножом в живот. У мужчины диагностировали проникающее колото-резанное ранение. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Женщину доставили в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на после скандала с женой на Кондратьевском горожанин получил тяжелое ножевое.