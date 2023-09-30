В 2024 году зарплаты петербургских врачей могут вырасти почти на 9%

В Санкт-Петербурге доход специалистов медицинской сферы планируют увеличить почти на 9%. Таким образом, зарплаты в некоторых случаях могут превысить 164 тысячи рублей.

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Зарплаты поднимут врачам, а также младшему и среднему медицинскому персоналу. Предполагается, что их доходы увеличатся на 8,6% в 2024 году.

В ходе заседания городского правительства, которое состоялось 29 сентября, директор городского Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Константин Звоник пояснил, что доходы врачей по итогу составят примерно 164 572 рубля, а представители среднего и младшего медицинского персонала будут получать 82 286 рублей.

Согласно данным ТФОМС, средняя зарплата врачей в Петербурге достигла 151,5 тысячи рублей, а у медперсонала зарплата сейчас не превышает 75,7 тысячи рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к середине лета средняя зарплата горожан уменьшилась почти на 10%.