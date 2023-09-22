К середине лета средняя зарплата петербуржцев сократилась почти на 10%

В Санкт-Петербурге уменьшилась средняя заработная плата. По сравнению с июнем показатель просел почти на 10%.

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Так, согласно данным Петростата, средний заработок жителей Северной столицы в июле составил 91 587 рублей. Таким образом, июньская зарплата в реальном выражении, учитывая инфляцию, стала меньше на 9,4%.

Одновременно с этим средняя зарплата горожан июля этого года стала на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В некоторых сферах уровень заработка повысился, например, в области добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата достигла 221 081 рублей в сравнении с июнем, когда специалисты получали в среднем 209 350 рублей.

Почти не изменилась прибыль специалистов в области информации и связи. Показатель сдвинулся на 149 303 рублей с 149 823 рубля. А вот уменьшение оплаты труда заметили в финансовой и страховой сфере. Спад составил 19 798 рублей.

Напомним, что в июне, согласно данным Петростата, средняя зарплата составляла 101 155 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице жители, выбравшие профессию архитектора, могут зарабатывать до 210 тысяч рублей.