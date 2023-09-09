Петербуржцам рассказали, какую зарплату работодатели предлагают архитекторам

В Петербурге жители, выбравшие профессию архитектора, могут зарабатывать до 210 тысяч рублей. Больше всего они могут получить в Москве — до 260 тысяч рублей.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Северной столице работодатели предлагают архитекторам работу с зарплатой до 210 тысяч рублей. Для этого у кандидата должен быть трехлетний опыт работы, а также портфолио реализованных проектов и навыков, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что средняя зарплата специалиста в культурной столице составляет порядка 110 тысяч рублей. Кроме того, специалисты с высшим образованием предлагают зарплату в диапазоне от 50 до 65 тысяч рублей. На 10 тысяч больше могут получить специалисты с опытом разработки документации и стажем от одного года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице с начала 2023 года для топ-менеджеров увеличилось количество предложений работы. В свою очередь работодатели готовы в среднем платить руководителям 120 тысяч рублей в месяц.