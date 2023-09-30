Петербургский военком не подтвердил слухи об очередях в военкоматы

Информация об очередях, образовавшихся в военкоматах из-за постановки на воинский учет работников предприятий, оказалась слухом.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Соответствующее заявление сделал военный комиссар Северной столицы Марат Урмансов. Уточняется, что сообщение об очередях, которые образуются из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, не соответствует действительности. Таким образом, военкоматы продолжают плановую работу, сообщает ТАСС.

Урмансов отметил, что военные комиссариаты функционируют как положено, то есть, с понедельника по пятницу, при этом 1 октября не станет крайней датой подачи сведений призывников и горожан, которые подлежат воинскому учету.

Подчеркивается, что списки успеют подать все без опозданий, сами сотрудники военкоматов оказывают организациям всю необходимую помощь.

До этого, по данным некоторых источников, утверждалось, что в военкоматы города образовались очереди из работников организаций, которые ответственны за воинский учет. Допускалось, что они не успевают подать списки до начала октября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице военкоматы разошлют около 30 тысяч писем.