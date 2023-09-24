В Петербурге военкоматы разошлют около 30 тысяч писем

В Санкт-Петербурге военные комиссариаты готовятся к осеннему призыву. Так, за этот период планируется разослать около 30 тысяч писем.

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В Северной столице впервые воспользуются платформой Госуслуг для отправки повестки всем военнообязанным петербуржцам. Призыв будет проходить в период с 1 октября вплоть до 31 декабря 2023 года, сообщает РБК.

Отметим, что весной текущего года в военкоматы прибыло порядка 19 тысяч мужчин, однако только 35% из них отправились на службу — остальные получили отсрочку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что россиянам, которые не придут в военкоматы после получения электронной повестки, запретят выезжать из России. Соответствующее заявление на заседании правительства Петербурга сделал временно исполняющий обязанности военного комиссара города Марат Урмансов. Молодые люди должны явится в течение 20 дней.