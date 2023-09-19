Петербуржцев, проигнорировавших повестки военкоматов, не выпустят из РФ

Россиянам, которые не придут в военкоматы после получения электронной повестки, запретят выезжать из России.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Соответствующее заявление на заседании правительства Петербурга сделал временно исполняющий обязанности военного комиссара города Марат Урмансов. Таким образом, если в течение 20 дней после появления электронной повестки в реестре горожане не посетят военкоматы, покинуть Россию они не смогут.

Урмансов дополнил, что за неявку в военкомат призывник не ограничится только запретом на выезд из страны. К этой мере также добавятся ограничение регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), а также невозможность получения кредитов, приостановка на распоряжение транспортом и недвижимостью.

При этом, те, кто не получил предусмотренную повестку, должны в следующий призыв самостоятельно явиться в военкомат для уточнения информации, заключил Урмансов.

Напомним, что в 2023 году осенний призыв стартует 1 октября и продлится до 31 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что норма количества срочников на осенний призыв в Северной столице пока не установлена.