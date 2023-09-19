Норма количества срочников на осенний призыв в Санкт-Петербурге пока не установлена

В городе на Неве пока не определились с тем, сколько человек необходимо призвать на срочную службу осенью. Решение примут в 20 числах сентября.

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На заседании правительства Петербурга временно исполняющий обязанности военного комиссара города Марат Урмансов заявил, что норму количества срочников в рамках осеннего призыва определят 25 сентября. Она будет составлена исходя из анализа наличия призывных ресурсов.

Напомним, что осенний призыв стартует 1 октября. Мероприятия традиционно продлятся вплоть до 31 декабря 2023 года. Уточняется, что единый реестр воинского учета еще не подготовлен, сейчас продолжается его создание.

Урмансов заметил, что на весенний призыв в военкоматы пришли больше 19 тысяч граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице задумались о возвращении воинского учета по советскому образцу.