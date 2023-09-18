В Петербурге задумались о возвращении воинского учета по советскому образцу

Петербургские власти могут вернуть вонский учет по образцу СССР. То есть, после нововведений при смене места жительства гражданину будет необходимо записаться в местный военкомат за десять дней.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания правительства Северной столицы. Уточняется, что настоящее федеральное законодательство является «несовершенным» в плане воинского учета. А постановка на учет в течение десяти дней с момента переезда позволит быстрее выявить возможных уклонистов.

Сейчас же, по мнению представителей Смольного, есть такие люди, которые пользуются «лазейкой» в законе. В связи с этим было принято подготовить новое поправки, чем займутся депутаты ЗакСобрания и Госдумы.

Кроме того, депутаты вспомнили о мигрантах, которые получают российский паспорт, но не стремятся служить в войсках. Отмечается, что эта категория граждан получает отсрочки под разными предлогами, поэтому в осенний призыв, стартующий в октябре, к ним нужно присмотреться особенно внимательно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Северной столицы стали получать странные повестки, в которых указаны более долгие сроки службы. При этом сами военкоматы эту информацию не подтверждают.