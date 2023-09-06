Петербуржцы рассказали о нетипичных повестках с увеличенными сроками службы по призыву
Жители Санкт-Петербурга стали получать странные повестки, в которых указаны более долгие сроки службы. При этом сами военные комиссариаты эту информацию не подтверждают.
Нетипичные повестки получили петербуржцы, которые подлежат осеннему призыву на военную службу, сообщает «Патрульный Петербурга». Отмечается, что оповещения приходят из районных военкоматов. При этом, в них граждан не только уведомляют о явке для уточнения документов, но и об увеличении сроков службы по призыву.
Тревогу по поводу такой формулировки высказал один из получателей повестки. Напомним, что в настоящее время срок обязательной службы составляет один год, при этом в оповещении отмечается о возможном увеличении указанного срока.
Некоторые специалисты военкоматов пояснили, что в повестке говорится не об увеличении сроков службы, а об увеличение призывного возраста.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Западный военный округ не подтвердил информацию о СМС-приглашениях в военкомат для горожан.