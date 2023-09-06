Петербуржцы рассказали о нетипичных повестках с увеличенными сроками службы по призыву

Жители Санкт-Петербурга стали получать странные повестки, в которых указаны более долгие сроки службы. При этом сами военные комиссариаты эту информацию не подтверждают.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Нетипичные повестки получили петербуржцы, которые подлежат осеннему призыву на военную службу, сообщает «Патрульный Петербурга». Отмечается, что оповещения приходят из районных военкоматов. При этом, в них граждан не только уведомляют о явке для уточнения документов, но и об увеличении сроков службы по призыву.

Тревогу по поводу такой формулировки высказал один из получателей повестки. Напомним, что в настоящее время срок обязательной службы составляет один год, при этом в оповещении отмечается о возможном увеличении указанного срока.

Некоторые специалисты военкоматов пояснили, что в повестке говорится не об увеличении сроков службы, а об увеличение призывного возраста.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Западный военный округ не подтвердил информацию о СМС-приглашениях в военкомат для горожан.