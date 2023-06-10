Западный военный округ не подтвердил информацию о СМС-приглашениях в военкомат для петербуржцев

Оказалось, что новость о том, что петербуржцам приходят СМС-сообщения, в которых их просят прийти в военкомат – фейк. Западный военный округ опроверг эту информацию, подчеркнув, что система СМС-повесток еще не доведена до конца.

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Днем ранее, в пятницу, 9 июня, в СМИ появилась информация о массовой рассылке СМС-повесток. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе ЗВО данную информацию опровергли.

Напомним, в интернете появилась дезинформация о том, что мужская половина Петербурга начала получать СМС-уведомления с просьбой явиться в военкомат «для сверки данных воинского учета», однако по приходу мужчинам предлагалось подписать контракт на военную службу.

Примечательно, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в России нет необходимости проводить мобилизацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев приглашают на контрактную службу через смс-сообщения.