Петербуржцев приглашают на контрактную службу через смс-сообщения

Мужское население Петербурга начало получать СМС-приглашения в военкомат для сверки данных воинского учета. Оказалось, что данные уведомления являются приглашением на контрактную службу.

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Петербуржцы вновь получают приглашения в военкомат. В этот раз повестки приходят через СМС-уведомления, сообщает dp.ru.

В повестках указано, что причина, по которой их ждут – «сверка данных воинского учета».

Оказалось, что придя в военкомат, мужчины получают предложение подписать контракт на военную службу.

Примечательно, что ранее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что на данный момент в стране нет необходимости в мобилизации военнообязанных граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с петербургских предприятий могут забрать по пять человек для контрактной службы в зоне СВО.