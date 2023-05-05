С петербургских предприятий могут забрать по пять человек для контрактной службы в зоне СВО

В Смольном попросили выделить по пять сотрудников предприятий для отправки их в зону СВО. Отчитаться о ходе работы петербургским бизнесменам необходимо уже через две недели.

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Глава Выборгского района Виктор Полунин и начальник отдела районного военкомата Александр Бажимов попросили у петербургских бизнесменов выделить по пять сотрудников от предприятия для контрактной службы. С такой инициативой они выступили в четверг, 4 мая. Об этом сообщает dp.ru.

По словам начальника отдела районного военкомата, сейчас есть необходимость отправить в зону СВО большее количество контрактников, чем во время частичной мобилизации.

Конкретных сроков на поиск сотрудников предпринимателям не установили. Однако подчеркнули, что это обязанность и отчитаться о ходе работы необходимо уже через две недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец через суд попытался получить с ФСБ более 50 тысяч рублей за запрет на выезд из РФ.