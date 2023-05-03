Петербуржец через суд попытался получить с ФСБ более 50 тысяч рублей за запрет на выезд из РФ

В Санкт-Петербурге местный житель попытался отсудить у ФСБ более 50 тысяч рублей за запрет выезда из Росси после объявления мобилизации. Однако суд постановил, что специалисты просто выполняли свои обязанности.

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Так, в Ленинский районный суд горожанин обратился с иском к пограничной службе ФСБ. Согласно требованию петербуржца, было необходимо признать незаконными действия ведомства, которое не согласилось выпустить горожанина из России после объявления мобилизации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После рассмотрения материалов дела суд отказал в просьбе о возмещении жителю города на Неве судебной издержки в размере, превышающем 50 тысяч рублей. Оказалось, что истец не имел возможности выехать из России по решению военкомата, потому что его фамилия находилась в перечне невыездных граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице решением суда с экс-полицейского взыскали 44 миллиона рублей неподтвержденных доходов.