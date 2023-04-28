Решением суда в Петербурге с экс-полицейского взыскали 44 млн рублей неподтврежденных доходов

В городе на Неве бывший полицейский вместе с родственниками приобрел недвижимость на 44 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Имущество решили изъять.

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Речь идет об экс-начальнике отдела по работе с личным составом ГСУ ГУ МВД России по Петербургу. По версии следствия, мужчина и его семья приобрели три квартиры и другое имущество на общую сумму в 44 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Налоговая не знала об этом не знала, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В результате прокурор обратился в суд с иском об обращении в доход государства указанного имущества. Требование было полностью удовлетворено.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в апреле на территории Петербурга также задержали сотрудника Государственной технической инспекции по подозрению в получении взятки. Предполагается, что подозреваемый должен был за 43 тысячи рублей осмотреть технику с нарушением законодательства.