В Петербурге почтили память жертв трагедии в школе Беслана

В Санкт-Петербурге почтили память людей, ставших жертвами террористического акта в Беслане. Трагедия произошла 19 лет назад. Акция прошла в Малоохтинском парке.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В воскресенье, 3 сентября, в культурной столице жители почтили память погибших в трагедии в Беслане. В 2004 году в результате террористического акта погибли больше 300 людей, из которых 186 — дети, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

В 2007 году в Северной столице возвели памятник «Детям Беслана». Он располагается на территории Малоохтинского парка возле храма Успения Пресвятой Богородицы.

Там состоялась сегодняшняя акция. Ее организаторами стали активисты «Движение первых».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Государственная районная электростанция «Красный Октябрь» в Петербурге была включена в реестр региональных памятников. Сама же станция начала строится еще в 1913 году, а была закончена в 1920 году.