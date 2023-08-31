В Петербурге признали ГРЭС «Красный Октябрь» памятником архитектуры

Государственная районная электростанция «Красный Октябрь» в Петербурге была включена в реестр региональных памятников. Сама же станция начала строится еще в 1913 году, а была закончена в 1920 году.

Фото: google maps

Включение ГРЭС «Красный Октябрь» в реестр является еще одним шагом по сохранению уникальных промышленных объектов Северной столицы. До этого был включен в список Рабочий городок из 13 домов, построенных при электростанции в стиле конструктивизма, сообщили в Смольном.

Теперь под защитой государства находятся все объекты архитектурного ансамбля. Также данный объект сыграл важную роль в Истории города во времена блокады. Тогда, несмотря на постоянные обстрелы и бомбардировки объекта, рабочие станции смогли подать напряжение, чтобы запустить грузовой и электрический трамваи.

Саму же станцию начали строить еще в царское время в 1913 году. Но закончили работы над ней уже после революции в 1920. Электростанция продолжала работать до 2010 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Северной столицы намерены отремонтировать 250 километров городских дорог до конца 2023 года.