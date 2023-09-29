В Мурманске обнаружили зараженные персики из Сербии

В сентябре 2023 года в Мурманске обнаружили зараженные плоды в партии свежих персиков, которые привезли из Сербии. Специалисты обнаружили, что фрукты поражены карантинным вредителем.

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В сентябре в Мурманск завезли зараженные персики из Сербии. Так, по данным экспертизы, фрукты были поражены карантинным вредителем – восточной плодожоркой, сообщает МК в Мурманске со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Отмечается, что это насекомое наносит непоправимый вред плодовым культурам и может повредить до 90% персикового урожая. Личинки попадают на плоды, после чего атакуют неокрепшие косточки и семена.

Так, собственник завезенной продукции получил предостережение от властей.

Напомним, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти после распоряжения Россельхознадзора выяснилось, что местные магазины получили от двух производителей сосиски, зараженные африканской чумой.