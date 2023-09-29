В России рестораны KFC останутся до 2035 года

В России несмотря на начало массового переименования ресторанов KFC в Rostic’s. Однако некоторые владельцы франчайзинговых прав отказались от переименования и продолжат работу под американским брендом.

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В России несколько ресторанов KFC отказались переименоваться в Rostic’s. По словам владельцев заведений, локальный бренд не так популярен у россиян, как американский. Смена названий может привести к снижению продаж, сообщает АБН.

Отмечается, что компания «Эй Кей Раша», которая управляет этими заведениями по франшизе, намерена сохранить старое название как минимум на двенадцать лет. Так, большинство договоров на использование американского бренда рассчитаны до 2035 года, так что компании могут пользоваться этим названием.

Так, в сеть ресторанов KFC, которыми по франшизе управляет российское ООО «Эй Кей Раша», входят порядка 100 заведений на территории РФ.