Петербургские врачи в среднем за месяц зарабатывают больше 140 тысяч рублей

В Петербурге средняя ежемесячная зарплата врачей составляет больше 140 тысяч рублей в месяц. В Смольном заявили, что такие показателей удалось достичь благодаря подписанию «майских законов».

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В Северной столице до подписания «майских законов» зарплаты петербургских врачей составляли порядка 60% от средней зарплаты по городу. Сотрудники прочих профессий в бюджетной сфере зарабатывают меньше — порядка 75 тыс. рублей, сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии правительства города.

Отметим, что средний оклад врачей составляет 141 тыс. рублей. Так, доходы врачей в Петербурге обгоняют средние показатели региона.

Кроме того, петербуржцы по итогам июля зарабатывали порядка 91 тыс. рублей, а по 140 тыс. рублей получали представители сферы информации и связи, а также финансовой и страховой областей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Санкт-Петербург вошел в десятку городов России по уровню заработных плат. Средний заработок в регионе вырос на 10,5%.