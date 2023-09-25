Петербург оказался в топ-10 городов России по уровню зарплат

Санкт-Петербург вошел в десятку городов России по уровню заработных плат. Средний заработок в регионе вырос на 10,5%.

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Северная столица вошла в топ-10 российских городов по уровню зарплат. Так, средняя зарплата выросла на 10,5% — до 93,7 тысяч рублей. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 4,16, сообщает РИА Новости.

Отметим, что по этому показателю на первом месте расположился Новый Уренгой — 6,00. Москва замыкает тройку с показателем 4,78. При этом в восьми крупных городах России средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге уменьшилась средняя заработная плата. По сравнению с июнем показатель просел почти на 10%. Так, согласно данным Петростата, средний заработок жителей Северной столицы в июле составил 91 587 рублей.