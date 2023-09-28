Петербургская «Галерея» может стать собственностью арабской компании

Холдинговая компания Mubadala Investment Company планирует стать владельцем половины торгового центра «Галерея» в Петербурге. В случае заключения сделки ТРЦ перейдет в собственность арабского фонда.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте может перейти в полную собственность компании из Объединенных Арабских Эмиратов, которая в 2019 году уже приобрела 50%. Второй частью владеет Morgan Stanley Real Estate Fund VII, которым управляет компания Morgan Stanley из США, сообщает dp.ru.

Отметим, что американская компания планирует продать свой бизнес в России, поэтому переговоры с арабской стороной находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что площадь ТРЦ составляет 192 тыс. квадратных метров. Арендная площадь составляет порядка 93 тыс. квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в ТРЦ «Галерея» открылся флагманский магазин Love Republic. Известно, что в ассортименте магазина появится одежда премиум-класса.