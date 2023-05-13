В «Галерее» на месте Victoria Secret открылся Love Republic

В ТРЦ «Галерея» открылся флагманский магазин Love Republic. Известно, что в ассортименте магазина появится одежда премиум-класса, больше джинсовой одежды и костюмов, а к осени ассортимент пополнится спортивной одеждой, бельем и обувью.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В «Галерее» открылся магазин бренда Love Republic. Известно, что магазин открылся в обновленном формате на больше площади вместо магазина белья Victoria Secret. О открытии сообщили в пятницу, 12 мая, в пресс-службе Love Republic.

Сеть магазинов Love Republic принадлежит ретейлеру Melon Fashion Group. Директор бренда Наталья Пилявская отметила, что в Петербурге планируется открытие еще одного-двух магазинов в новой концепции. Новизной стало то, что раньше торговые площади магазинов занимали до 400 «квадратов», а сейчас точки будут занимать от 700 до 1000 квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бренд Befree до конца года планирует расширить торговые площади сразу в два раза.