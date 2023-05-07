Бренд Befree до конца года планирует расширить торговые площади сразу в два раза

До конца 2023 года петербургский бренд одежды Befree решил увеличить свое торговое пространство в два раза. Таким образом, по всей России может появиться еще 30 новых торговых точек.

Фото: Baltphoto

Бренд Befree, входящий в Melon Fashion Group, с начала года открыл по всей стране 23 новых магазина общей площадью 37 тысяч «квадратов». Так, на днях посетителей принял Befree в ТРЦ «Галерея». Известно, что его площадь превышает 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает «МК в Питере».

До этого площадь магазинов Befree достигала максимум 800 квадратных метров. Предполагается, что до конца года по всей России запустят три десятка новых магазинов бренда увеличенного формата, один из которых расположат на территории Культурной столицы.