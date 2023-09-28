На Невском проспекте рекордно уменьшилось количество свободных площадок

В Санкт-Петербурге за семь лет доля свободных площадей в стрит-ритейле на Невском проспекте снизилась до рекордных показателей. Так, к концу сентября 2023 года доля свободных площадей составила 6,2%.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Аналогичный показатель наблюдался в 2019 году, и он оказался самым низким за последние семь лет. Также показатель оказался в два раза меньше чем в 2021 году, сообщает Интерфакс.

Эксперты отметили, что к концу текущего показатель вакантности сохранится около 5-7%. Основные изменения связаны с кафе и ресторанами. Так, с начала 2023 года появились 20 заведений общественного питания, закрылись — 12.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге за сентябрь больше полусотни помещений освободили от незаконного использования. При этом арендаторы почти половину объектов покинули добровольно.