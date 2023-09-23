В Петербурге от арендаторов-нарушителей отобрали больше 50 помещений

В Санкт-Петербурге за сентябрь больше полусотни помещений освободили от незаконного использования. При этом арендаторы почти половину объектов покинули добровольно.

Фото: пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга

В общей сложности от «нелегальных» арендаторов отобрали 53 помещения, находящихся в собственности Северной столицы. Занимались такие объекты незаконно, сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом города.

Известно, что общая площадь освобожденных помещений составила около 4,6 тысяч квадратных метров. При этом больше всего нарушителей нашли в Центральном и Адмиралтейском районах. Также часть объектов освободили в Петроградском, Кировском, а также Выборгском, Невском, Красносельском и Колпинском районах.

Уточняется, что помещения обычно приспосабливались под складские или жилые цели, в единичных случаях — под офисы и мастерские. В настоящее время объекты опломбировали, а на дверях установили навесные замки. Ключи от помещений отдали в районные жилищные агентства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улицах Думская и Ломоносова закрылось больше половины всех баров.