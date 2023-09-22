На Думской и Ломоносова закрылось больше половины всех баров

В Санкт-Петербурге на двух известных улицах стремительно сократилось количество баров. В общей сложности закрылось больше половины таких заведений.

Фото: Baltphoto

Причиной прекращения работы большинства заведений стали обыски, систематические рейды и по итогу возбуждение уголовных дел, сообщает «Патрульный Петербурга». Речь идет об улицах Ломоноса и Думская, ведь именно здесь количество закрытых заведений достигло 70%.

Пока на барных улицах остается 30% арендаторов. По словам владельцев заведений, бизнес-интересы компаний, действительно, отличаются от тех, что предлагает администрация Петербурга.

Пока не очень понятно, во что превратится Думская улица. Оставшиеся предприниматели всеми силами, получая убытки, стараются добиться сохранения нескольких оставшихся баров. У некоторых даже получилось договориться с владельцами помещений о временной заморозке платежей.

Интересно, что Смольный вроде и не против открытия новых ресторанов на Думской и Ломоносова в случае, если они будут принимать гостей днем. Даже несмотря на то, что большая часть заведений уже была закрыта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что улица Рубинштейна теряет позиции и перестает быть главной барной локацией города.