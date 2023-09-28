Ученые рассказали, что на Земле через 250 млн лет не останется людей

На планете Земля через 250 млн лет не останется людей из-за появления единого континента Последняя Пангея, который сделает условия на планете невыносимыми для млекопитающих.

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Американские и европейские ученые оценили продолжительность жизни млекопитающих на планете Земля. Так, людям с каждым тысячелетием станет все сложнее жить из-за постоянного потепления и слияния континентов, сообщает ТАСС.

Ученые рассказали, что со временем появится суперматерик с влажным и жарким климатом, который погубит млекопитающих. Температура воздуха поднимется до +40…+50 градусов.

Единым континентом через сотни миллионов лет станет Пангея Ультима или Последняя Пангея. Земля превратится практически в безжизненную пустыню.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ученые со всего мира продолжают поиски способа борьбы с болезнью Альцгеймера, из-за которой люди теряют память, а также меняется их личность.