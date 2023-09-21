Петербургские ученые нашли способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые со всего мира продолжают поиски способа борьбы с болезнью Альцгеймера, из-за которой люди теряют память, а также меняется их личность. Определенных успехов в борьбе с болезнью добились ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

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Петербургские исследователи проверили, как воздействие на астроциты отразится на поврежденных нервных клетках. Ученые воздействовали на белок, расположенный на мембране астроцитов, светом, сообщает Газета.ру.

Согласно результатам исследования, вещества, выделяемые астроцитами, воздействуют на нейроны, поврежденные в ходе развития болезни Альцгеймера. Петербургские ученые планируют создать химический способ воздействия на астроциты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ученые из Университета Флиндерса рассмотрели как влияет средиземноморская диета на кишечный микробиом. Оказалось, что она помогает улучшить количество полезных колоний бактерий в кишечнике.